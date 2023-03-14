Звітність Credit Suisse посилила побоювання банківської кризи

Банк Credit Suisse, одна з найбільших кредитних установ Швейцарії, знайшов у своїх фінансових звітах суттєві недоліки, пише Financial Times.

В опублікованій у вівторок річній звітності Credit Suisse повідомляється, що його керівництво "не розробило та не підтримувало ефективний процес оцінки ризиків для виявлення та аналізу загрози суттєвих викривлень у фінансових звітах".

Аудитор Credit Suisse, компанія PwC, пише, що недостатність внутрішнього контролю в банку була пов'язана з обліком негрошових активів.

Банк мав оприлюднити цей звіт ще минулого четверга, проте відклав його після отримання нової інформації від Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Виявлені недоліки не вплинули на правдивість результатів діяльності банку за минулий рік, наполягають у банку. На початку лютого Credit Suisse відзвітував про найбільший річний збиток з часів світової фінансової кризи 2008 року, і банк заявляє, що цим даним можна довіряти.

З огляду на великі збитки голова ради директорів банку Алекс Леманн попросив зменшити йому річну премію з 3 млн до 1,5 млн франків. Правління банку задовольнило це прохання.

Банк заявив, що його команда розробляє план з усунення недоліків.