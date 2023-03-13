Байден має намір закликати Конгрес до посилення регулювання банків

Президент США Джо Байден звернувся до американців, запевнивши їх, що фінансова система країни залишається стійкою, і пообіцяв притягнути до відповідальності винних у краху двох банків.

Крім того, Байден заявив, що закликає американський Конгрес вжити заходів для посилення регулювання банківської системи.

"Американці можуть бути впевненими, що банківська система країни безпечна, - сказав Байден. - Ваші депозити будуть на місці, коли вони знадобляться вам".

Президент США зазначив, що вкладники Silicon Valley Bank (SVB Financial Group - материнська компанія) та Signature Bank, закриті американськими регуляторами, "можуть бути впевнені в тому, що вони будуть захищені та збережуть доступ до своїх грошей".

Байден також додав, що інвесторів банків не буде захищено.

"Вони знали, що беруть на себе ризик, а коли ризик не виправдовується, інвестори втрачають свої гроші. Так працює капіталізм", - сказав він.

Байден наголосив, що кошти платників податків у нинішній ситуації з банками не використовуватимуться.

Як повідомлялося, слідом за закриттям SVB та Signature Bank американські регулятори пообіцяли повністю захистити вкладників, щоб уникнути розростання кризи.

Федрезерв у неділю оголосив про запуск нового механізму надання коштів фінансовим інститутам, щоб переконатися, що вони мають можливість задовольнити потреби всіх своїх вкладників.

