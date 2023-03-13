У Раді пропонують удосконалити процедуру виведення з ринку банків під час війни

Народні депутати подали до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

Про це повідомив один із ініціаторів документу очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Практика застосування санкцій викликає необхідність встановити пряму заборону підсанкційним особам набувати та збільшувати істотну участь у банках України та запровадити правові підстави для прийняття Національним банком рішень про таку заборону в разі наявності певного наміру підсанкційними особами", - зазначив він.

За словами нардепа, законопроєкт надасть Нацбанку повноваження за певних обставин, пов'язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

* заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

* відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку.

"Метою законопроєкту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків", - підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко.

Раніше відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану. За даними ЗМІ, першим за цим законом може бути націоналізовано український "Альфа-Банк", який з 1 грудня змінив назву на Sense Bank.