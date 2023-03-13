НБУ вперше отримав премію найкращого центробанку року у світі

Національний банк України визнано центральним банком року за підсумками щорічної премії Central Banking Awards від провідного профільного журналу щодо діяльності центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У номінації "Центральний банк року" НБУ переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу у 2022 році в умовах повномасштабної війни.

На думку видання, НБУ в перші дні війни ухвалив низку жорстких та ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність у країні. У найкоротші терміни було оптимізовано монетарну та валютно-курсову політику. Вдалося зберегти довіру до національної валюти.

Також НБУ забезпечив безперебійне функціонування банківської системи: банки працюють безперебійно, зберігаючи ліквідність та кошти клієнтів, кредитуючи бізнес.

Серед інших заслуг Нацбанку - захист інформації та повноцінна робота платіжної інфраструктури для безготівкових платежів, регулярна комунікація з громадськістю, бізнесом, учасниками ринку та держорганами, що дозволило уникнути паніки під час війни.

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23.01.19 Нацбанк получил Central Banking Awards в категории «прозрачность»

Отмечается, что всего за три года ему удалось реформировать систему внешних коммуникаций и увеличить прозрачность своих планов и решений.

"Таке визнання - це честь для команди, яка з перших обстрілів моторошного ранку 24 лютого і досі надійно тримає фінансовий фронт", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Зазвичай номінація "Центральний банк року" присуджується центральному банку, що посилив свій авторитет і рішуче реалізував заходи в межах свого мандату, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Навесні 2019 року Національний банк вперше в історії України отримав міжнародну нагороду Central Banking Awards у номінації Transparency - за значні досягнення у прозорості та розвитку діалогу зі стейкхолдерами.

Вдруге Національний банк отримав цю міжнародну нагороду у 2021 році у номінації Currency Manager - за масштабну оптимізацію банкнотно-монетного ряду гривні та модернізацію національної валюти протягом 2014-2020 років в Україні.

Central Banking Awards - щорічна відзнака профільного журналу Central Banking. Вона складається з 26 номінацій, 13 з яких відзначають успішні кейси та досягнення центральних банків світу, а решта 13 учасників фінансового ринку.

Англійське видавництво Central Banking засноване у 1990 році. Видає профільний журнал, серії книг та тематичних брошур. Видавництво також проводить професійні освітні заходи для центробанкірів та учасників фінансового ринку.

