HSBC купив за 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого Silicon Valley Bank

Найбільший європейський банк HSBC викупив за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого американського банку Silicon Valley Bank (SVB). Угода захистить кошти клієнтів британської філії, повідомляє агентство Reuters.

Продаж SVB UK організував Центробанк Англії, щоб зміцнити довіру до фінансової системи та звести до мінімуму будь-які наслідки для британських технологічних компаній, які обслуговувалися у філії.

"На перший погляд, це хороша угода. SVB не вистачало ліквідності та впевненості вкладників - у HSBC є і те, і інше в надлишку", - прокоментував агентству Річард Марвуд, старший керуючий інвестфонду Royal London Asset Management.

SVB UK відокремлена від американської групи, і HSBC заявив, що активи та зобов'язання материнської компанії були виключені з угоди.

"Це придбання має відмінний стратегічний сенс для нашого бізнесу у Великій Британії", - заявив генеральний директор HSBC Ноель Куїнн.

SVB UK має кредити на суму близько 5,5 млрд фунтів стерлінгів і депозити на суму близько 6,7 млрд фунтів стерлінгів. Банк Англії повідомив, що загальний розмір балансу SVB UK становить близько 8,8 млрд фунтів стерлінгів.