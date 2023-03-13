Фінансові новини
- |
- 13.03.23
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
HSBC купив за 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого Silicon Valley Bank
11:53 13.03.2023 |
Найбільший європейський банк HSBC викупив за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого американського банку Silicon Valley Bank (SVB). Угода захистить кошти клієнтів британської філії, повідомляє агентство Reuters.
Продаж SVB UK організував Центробанк Англії, щоб зміцнити довіру до фінансової системи та звести до мінімуму будь-які наслідки для британських технологічних компаній, які обслуговувалися у філії.
"На перший погляд, це хороша угода. SVB не вистачало ліквідності та впевненості вкладників - у HSBC є і те, і інше в надлишку", - прокоментував агентству Річард Марвуд, старший керуючий інвестфонду Royal London Asset Management.
SVB UK відокремлена від американської групи, і HSBC заявив, що активи та зобов'язання материнської компанії були виключені з угоди.
"Це придбання має відмінний стратегічний сенс для нашого бізнесу у Великій Британії", - заявив генеральний директор HSBC Ноель Куїнн.
SVB UK має кредити на суму близько 5,5 млрд фунтів стерлінгів і депозити на суму близько 6,7 млрд фунтів стерлінгів. Банк Англії повідомив, що загальний розмір балансу SVB UK становить близько 8,8 млрд фунтів стерлінгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
|Норвегія у співпраці з США передає Україні ще два взводи NASAMS
|Нові ігри НАБУ та САП. Чому Захід не отримає «кийка» проти Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк запроваджує інформаційну систему «Електронний архів НБУ»
|Байден має намір закликати Конгрес до посилення регулювання банків
|Частка електронних договорів «Зелена картка» у перший місяць запровадження досягла майже 60% усіх укладених договорів
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на майже 92 мільярди
|У Раді пропонують удосконалити процедуру виведення з ринку банків під час війни
|НБУ вперше отримав премію найкращого центробанку року у світі
Бізнес
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3