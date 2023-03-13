Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

HSBC купив за 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого Silicon Valley Bank

 

Найбільший європейський банк HSBC викупив за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів британську філію збанкрутілого американського банку Silicon Valley Bank (SVB). Угода захистить кошти клієнтів британської філії, повідомляє агентство Reuters.

Продаж SVB UK організував Центробанк Англії, щоб зміцнити довіру до фінансової системи та звести до мінімуму будь-які наслідки для британських технологічних компаній, які обслуговувалися у філії.

"На перший погляд, це хороша угода. SVB не вистачало ліквідності та впевненості вкладників - у HSBC є і те, і інше в надлишку", - прокоментував агентству Річард Марвуд, старший керуючий інвестфонду Royal London Asset Management.

SVB UK відокремлена від американської групи, і HSBC заявив, що активи та зобов'язання материнської компанії були виключені з угоди.

"Це придбання має відмінний стратегічний сенс для нашого бізнесу у Великій Британії", - заявив генеральний директор HSBC Ноель Куїнн.

SVB UK має кредити на суму близько 5,5 млрд фунтів стерлінгів і депозити на суму близько 6,7 млрд фунтів стерлінгів. Банк Англії повідомив, що загальний розмір балансу SVB UK становить близько 8,8 млрд фунтів стерлінгів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: HSBC
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0203  0,01 0,03 38,8128  0,00 0,01
EUR 40,0988  0,24 0,59 41,0947  0,26 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес