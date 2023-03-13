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В Україні відновили роботу термінали iBox
08:29 13.03.2023 |
В Україні відновлена робота платіжних терміналів iBox, призупинена у зв'язку з ліквідацією банка-партнера АТ "Айбокс Банк", який приймав платежі.
Як передає Укрінформ, про це компанія iBox повідомляє у Фейсбуці.
"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам", - ідеться у повідомленні.
Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.
Як повідомляв Укрінформ, 7 березня правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в АТ "Айбокс Банк" та ліквідувати фінустанову.
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