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АНАЛІТИКА

В Україні відновили роботу термінали iBox

 

В Україні відновлена робота платіжних терміналів iBox, призупинена у зв'язку з ліквідацією банка-партнера АТ "Айбокс Банк", який приймав платежі.

Як передає Укрінформ, про це компанія iBox повідомляє у Фейсбуці.

"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам", - ідеться у повідомленні.

Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.

Як повідомляв Укрінформ, 7 березня правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в АТ "Айбокс Банк" та ліквідувати фінустанову.
 

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