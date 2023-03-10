У SWIFT відзвітували про результати тестування транскордонних транзакцій з CBDC

Оператор міжнародної міжбанківської системи SWIFT заявив про «потенціал та цінність» свого проєкту, який фокусується на створенні єдиної системи для CBDC різних країн.

Як зазначили представники SWIFT, у пісочниці взяли участь 18 центральних та комерційних банків, серед яких французький BNP Paribas, британський HSBC, італійський Intesa Sanpaolo та інші. Вони випробували перекази цифрових валют між різними системами з використанням наявної фінансової інфраструктури.

«Наш експеримент показав, що SWIFT може відігравати суттєву роль у фінансовій екосистемі, де співіснують цифрова та фіатна валюти [...] Аби протестувати наше рішення, ми провели майже 5000 транзакцій між двома різними блокчейнами та традиційною фіатною валютою», - зазначив представник міжбанківської системи Том Шах.

У SWIFT тепер готуються до проведення другого етапу тестування. На думку команди, їхній проєкт здатний зробити транскордонні перекази CBDC безпечнішими та швидшими.