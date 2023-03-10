Європейські акції різко знижуються; банківський сектор сильно постраждав

Європейські фондові ринки різко знизилися в п'ятницю, оскільки нервозність перед звітом про зайнятість у США, що пильно відслідковується, та слабкість у банківському секторі затьмарили вищі, ніж очікувалося, дані про зростання у Великобританії.

О 03:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,7% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,9%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 1,6%.

Ентузіазм сильно постраждав від піврічних свідчень Джерома Пауелла перед Конгресом цього тижня, коли голова Федеральної резервної системи США заявив, що центральний банк готовий прискорити темпи підвищення ставок для боротьби зі стійкою інфляцією.

Інвестори з обережністю чекають на публікацію даних про зайнятість у США пізніше в ході сесії, при цьому Пауелл згадав ці дані як один з ключових індикаторів, що визначають мислення ФРС.

Очікується, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі минулого місяця збільшилася на 205 000 робочих місць, що є уповільненням порівняно з рекордними 517 000, доданими у січні, але можливий ще один сюрприз, враховуючи ястребиний тон Пауелла.

В даний час ринок все частіше робить ставку на те, що березневе рішення ФРС означатиме підвищення ставки на піввідсотка, прискорення порівняно з підвищенням на 25 базисних пунктів на початку лютого.

Валовий внутрішній продукт Великобританії зріс на 0,3% у січні, що є покращенням порівняно з різким падінням на 0,5% у грудні, оскільки ця стійкість перед різким зростанням цін та промислових заворушень дає надію на те, що економіка країни зможе уникнути затяжної рецесії.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані порівняно з іншими країнами Європейського союзу, зросли на 9,3% у річному обчисленні у лютому, збільшившись на 1,0% за місяць. Це говорить про те, що в Європейського центрального банку все ще багато роботи, щоб приборкати інфляцію в єврозоні.

У п'ятницю європейський банківський сектор різко впав слідом за Волл-стріт після оголошення SVB Financial про збільшення капіталу на 2,25 мільярда доларів після розкриття чистих збитків у розмірі 1,8 мільярда доларів і рішення криптобанку Silvergate Capital згорнути операції.

Втрати були масовими: акції HSBC впали на 5,1%, акції BNP Paribas SA - на 4,5%, а акції Deutsche Bank - на 7,2%.

Акції Swedbank впали на 5,4% після того, як скандинавський кредитор заявив, що зарезервує близько $3,7 млн через розслідування в США «історичних недоліків» банку.

Акції Daimler Truck впали на 2,9% через загальний негативний настрій, незважаючи на те, що компанія оголосила про виплату своїх перших дивідендів після досягнення цілей на 2022 рік і очікує більш високих доходів і доходів цього року.