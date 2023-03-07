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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Нове покоління системи електронних платежів запрацює цілодобово з 1 квітня
10:35 07.03.2023 |
Нове покоління системи електронних платежів запрацює з 1 квітня 2023 року. Воно працюватиме на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Нацбанк врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в національній валюті.
Документ набирає чинності з 1 квітня 2023 року, крім норми про обов'язкове зараховування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години, яка діятиме з 1 квітня 2024 року.
Стандарт ISO 20022 уніфікує платіжні документи, створює єдині принципи для їх заповнення й оброблення, розширює додатковою інформацією реквізитний склад платіжної інструкції, що дає можливість забезпечити автоматизацію платіжних операцій та підвищити рівень обслуговування клієнтів.
Цілодобовий режим роботи СЕП передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи цієї системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня. Сума виконаної платіжної інструкції відображатиметься за рахунком учасника СЕП датою того календарного дня, в якій вона проведена через СЕП.
Раніше планувалося, що нове покоління системи електронних платежів запрацює в цілодобовому режимі з 20 серпня 2022 року.
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