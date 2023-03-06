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АНАЛІТИКА

Торік українці збільшили кількість операцій з платіжними картками – Нацбанк

 

У 2022 році кількість операцій з використанням платіжних карток збільшилася на 1,4% за кількістю та на 40,5% - за сумою.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає Укрінформ.

«Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за травень - грудень 2022 року становила 5 599,2 млн, а їхня загальна сума - 5 058,2 млрд грн. Це на 1,4% більше за кількістю та на 40,5% за сумою, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року», - йдеться в повідомленні.

В Україні та за кордоном здійснено 5 194,4 млн безготівкових операцій на суму 3 443,9 млрд грн. Це більше на 4,1% за кількістю та на 56,9% за сумою порівняно з травнем - груднем 2021 року.

Як зауважують в НБУ, водночас зменшилася кількість операцій з отримання готівки з використанням платіжних карток - на 24,1%. Натомість сума таких операцій зросла на 15%.

За межами України обсяг операцій із платіжними картками, емітованими українськими банками, суттєво збільшився та становив 7,4% від кількості та 9,7% від суми всіх операцій з картками (за аналогічний період 2021 року частка операцій за кордоном становила 3,8% від кількості та 3,9% від суми).

Як повідомлялося, за даними компанії Mastercard, у 2022 році 59% українців здійснювали розрахунки за товари та послуги у торговельних точках у безготівковий спосіб, половина з них - за допомогою цифрових карт.
 

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