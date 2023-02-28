Банки сповільнили темпи накопичення проблемних кредитів — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 лютого становила 38,2% порівняно з 38,1% на 1 січня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у січні зріс на 5,6 млрд грн.

Загалом темпи накопичення проблемних кредитів банками дещо сповільнилися. У вересні минулого року обсяг NPL збільшився на 30 млрд грн, у жовтні - на 18 млрд грн, листопаді - на 12 млрд грн, грудні - на 2,5 млрд грн.

Загальний обсяг проблемних кредитів у банківській системі наразі становить 437,7 млрд грн.

На іноземні банківські групи припадає 20,4% NPL, на приватні банки - 23,7%, решта - на банки з держчасткою.

Серед державних банків 67,4% проблемних кредитів зосереджено у ПриватБанку.

Загалом, за 2022 рік частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зросла до 38% порівняно з 30% попереднього року. Обсяг збільшився за рік на 87 млрд грн - до 432 млрд грн.