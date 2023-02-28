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Державі передали облігації Сбєрбанку на 1,1 млрд грн
14:43 28.02.2023 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі облігації внутрішньої державної позики АТ "Міжнародний резервний банк" (колишній Сбєрбанк) номінальною вартістю 1,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Передача ОВДП здійснена на виконання рішення РНБО України.
Раніше на вказані цінні папери був накладений арешт. Однак за результатами спільної діяльності АТ "МР банк" та ФГВФО 20 лютого слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва виніс ухвалу про задоволення клопотання Фонду щодо скасування арешту. Завдяки цьому Фонд зміг забезпечити передачу державі ОВДП номінальною вартістю 1,1 млрд грн.
За словами заступниці директора-розпорядника ФГВФО Ольги Білай, передача державі ОВДП та їх анулювання означатиме зменшення внутрішнього державного боргу та зниження навантаження на державний бюджет щодо їх погашення.
Наголошується, що всі активи російських банків, передані державі Україна, будуть спрямовані на відшкодування збитків внаслідок російської агресії.
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