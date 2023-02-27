Сума банківських вкладів українців у січні скоротилася на 10 мільярдів, – Фонд гарантування

Станом на 1 лютого 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1,041 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн менше, ніж на початку січня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого вклади у національній валюті становили 634,7 млрд грн, в іноземній валюті - 406,5 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становила 3%, а сума їх вкладів склала 112,9 млрд грн (10,8% від загальної суми вкладів.

Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 лютого в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 67 банків.