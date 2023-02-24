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В Україні працює понад 90% відділень системно важливих банків
19:05 24.02.2023 |
Банки адаптувалися до роботи в умовах тривалої повномасштабної війни та повертаються до звільнених міст одразу після ЗСУ.
Як передає Укрінформ, проце повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
"Частка працюючих відділень системно важливих банків загалом по країні перевищує 90% і надалі зростає, попри обстріли енергетичної інфраструктури і вимушені перебої в роботі окремих відділень через безпекові ризики", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад 2300 відділень 62 банків долучилися до спільної банківської мережі Power Banking. Відділення Power Banking забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
За даними НБУ, втрати банків від операційного ризику вже сягнули 13 млрд грн та зростатимуть і надалі. Значну частину цих збитків формують недоотримані доходи та втрати власного майна.
"Стабільна безперебійна робота банків сприяє збереженню довіри з боку клієнтів, що відображається в стійких припливах коштів на банківські рахунки та відсутності підвищеного попиту на готівку навіть після ракетних ударів", - зазначає регулят.
Як повідомлялося, Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів (МФУ) та керівництва держбанків з пропозицією запровадити мораторій на закриття мережі відділень державних банків під час війни.
У 2022 році кількість банківських відділень скоротилася на 1 349 - до 5 336 одиниць. Минулого року НБУ вивів з ринку 4 банки, у яких налічувалося 301 відділення.
Згідно з даними Національного банку України, за підсумками 2022 року державні банки скоротили кількість відділень: ПриватБанк (- 287) - до 1,21 тис., Ощадбанк (- 420) - до 1,182 тис., Укргазбанк (-51) - до 217), Укрексімбанк (- 5) - до 48.
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