У січні прибуток банків збільшився в 2,1 рази до 14,7 млрд гривень

У січні поточного року банки отримали чистий прибуток в розмірі 14,7 млрд гривень, що в 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (7,1 млрд гривень).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"14,7 млрд гривень чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні 2023 року, що у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року - 7,1 млрд гривени", - йдеться в ньому.

Доходи банків зросли на 55% порівняно з результатом січня 2022 року і становили 38,7 млрд гривень, витрати - на 35% до 24,0 млрд гривень.

У 2022 банки скоротили чистий прибуток на 68% до 24,7 млрд гривень

Рентабельність капіталу сектору за результатами року становила 10,9% порівняно з 35,1% рік тому.

Головним чинником зниження прибутковості стало суттєве зростання відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни.

Станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 45,6 млрд гривень, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році прибуток банків становив рекордних 77,5 млрд гривень.

2020 року прибуток банків скоротився на 29% до 41,3 млрд гривень.

У 2019 році платоспроможні банки отримали 59,634 млрд гривень чистого прибутку.