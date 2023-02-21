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НБУ пропонує Мінфіну запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держбанків
18:02 21.02.2023 |
Національний банк України (НБУ) звернувся до Міністерства фінансів і керівників державних банків із пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень таких банків на період війни, повідомила пресслужба регулятора у вівторок, посилаючись на лист його голови Андрія Пишного.
Згідно з повідомленням, останнім часом до НБУ надходять скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності держбанків у регіонах через закриття відділень, що пов'язано як із необхідністю забезпечення безпеки працівників, так і з оптимізацією витрат, ураховуючи зниження прибутковості через військову агресію з боку Росії.
Як зазначає центробанк, економічна ефективність від таких рішень може бути нівельована негативним соціальним ефектом і становити потенційні загрози національній безпеці України, перешкоджати нейтралізації наслідків воєнної агресії та післявоєнному відновленню економіки країни.
"Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним зі стратегічних завдань їхньої діяльності", - йдеться в повідомленні.
Водночас НБУ підтримує ініціативу окремих банків щодо забезпечення доступності банківських послуг шляхом використання мобільних відділень.
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