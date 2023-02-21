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АНАЛІТИКА

Mastercard та Visa можуть зіткнутися з колективним позовом на суму 7,5 млрд фунтів стерлінгів

 

Mastercard і Visa зіткнулися з низкою потенційних багатомільярдних судових позовів, оскільки лондонська юридична фірма готується подати великий колективний позов від імені британських компаній, повідомляє Sky News у вівторок.

Видання повідомило, що фірма з комерційних судових процесів Harcus Parker близька до подання, на її думку, одного з найбільших позовів про компенсацію за конкуренцію в історії Великобританії.

У заяві буде стверджуватися, що два платіжні гіганти стягували з компаній занадто високі комісії за багатосторонній обмін або суму, яку компанії платять банкам за прийняття покупок, зроблених за допомогою кредитної або дебетової картки. Як повідомляє Sky News, у ньому також стверджуватиметься, що Mastercard і Visa, а не ринкові сили, наклали на банки рівень цих зборів як умову ведення бізнесу з ними.

Джерело, яке цитує Sky News, повідомило, що розмір судового позову може становити щонайменше 7,5 мільярда фунтів стерлінгів (1 фунт = 1,2089 доларів США), хоча зрештою ця сума може подвоїтися. Harcus Parker відмовився від коментарів.

Mastercard і Visa раніше врегулювали аналогічні позови щодо звинувачень у завищених комісіях. Обидва відмовилися давати коментарі Sky News.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: Mastercard, Visa
 

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