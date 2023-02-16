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АНАЛІТИКА

ЄС хоче змусити банки надавати інформацію про заморожені активи Росії, - Bloomberg

 

В рамках останнього пакету санкцій, Європейський союз хоче змусити банки надавати інформацію про заморожені активи Центрального банку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейський Союз має намір змусити банки повідомляти інформацію про активи російського Центрального банку в рамках останнього пакету санкцій блоку, спрямованих проти Москви за її війну в Україні.

Отримання контролю над масштабом активів центрального банку та інших підсанкційних державних активів, які були знерухомлені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відбудові України.

"Нам потрібно знати, де вони розташовані та скільки вони коштують", - сказала президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи - до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб - за ненадання необхідної інформації.

Запропоновані заходи ще будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений. Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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