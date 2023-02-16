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Президент Світового банку заявив про дострокову відставку, - Bloomberg
23:32 15.02.2023 |
Президент Світового банку Девід Малпас заявив про намір залишити свою посаду наприкінці червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я проінформував Правління про свій намір залишити свою посаду президента Групи Світового банку до кінця нашого фінансового року. Я дуже задоволений прогресом у наших основних робочих потоках, включаючи пакет реагування на глобальну кризу та дорожню карту розвитку, і вважаю, що наступні кілька місяців дадуть гарну можливість для плавної зміни керівництва", - йдеться у заяві Малпаса, яку опублікували журналісти.
Як повідомляється, дострокова відставка, ймовірно, відбудеться приблизно за рік до офіційного закінчення терміну повноважень президента, 30 червня. Причина такого рішення наразі не розкривається.
Зазначено, що Девід Малпасс - 13-й президент Світового банку. Він обіймає цю посаду з 5 квітня 2019 року.
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