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АНАЛІТИКА

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

 

Національний банк України (НБУ) за 2022 рік виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів, які дублюють державні сайти з метою заволодіння даними українців, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Минулого року НБУ виявив близько 4,5 тис. таких (шахрайських) ресурсів, і це набагато більше, ніж було у 2021 році", - зазначив він під час пресбрифінгу в середу.

За його словами, основними авторами таких фішингових сайтів в Україні є спецслужби РФ.

"Якщо до повномасштабного вторгнення кіберполіція фіксувала 15-20 тис. звернень громадян щодо фінансового шахрайства, то 2022 року ця статистика зросла на порядок", - додав він.

Він зазначив, що завдяки спільній системі НБУ, Національного координаційного центру кібербезпеки та мобільного оператора "Київстар" момент від виявлення таких сайтів до їх блокування на держрівні становить 15 хвилин.

"Ми знаходимо такі ресурси та вносимо їх у систему блокування (...) Система дає змогу оскаржити внесення ресурсу до заблокованих, але за місяць роботи ми жодної такої скарги не отримали", - зазначив він.

Спільний проєкт покликаний зменшити перехід користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створили зловмисники.

За даними НБУ, за перший місяць зафіксовано близько 120 тисяч унікальних переходів на цю сторінку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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