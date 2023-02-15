Чотири російські банки відключать від SWIFT в межах десятого пакета санкцій ЄС – Reuters

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС виключити ще чотири російські банки, зокрема Альфа-Банк, онлайн-банк Тінькофф Банк та Росбанк, із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела в Євросоюзі, які надали цю інформацію на умовах анонімності.

За даними джерел агентства, відключення банків від SWIFT входить до десятого пакета санкцій Євросоюзу, оголошеного сьогодні, 15 лютого.

Раніше, в межах шостого пакета європейських санкцій, ухваленого в червні минулого року, від системи SWIFT було відключено Сбєрбанк, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк.

Включення нових обмежень проти російських банків, а також Фонду національного добробуту РФ до десятого пакета санкцій, обвалило російський рубль до мінімумів з квітня минулого року.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - міжнародна система транскордонних переказів та платежів. До неї підключено понад 12 000 банків у світі. Це європейська система зі штаб-квартирою у Бельгії. Росія входила до трійки лідерів за кількістю трансакцій у SWIFT, а за їхнім обсягом посідала десяте місце.