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Прибуток українських банків за 2022р. скоротився в 3,1 раза - НБУ
17:45 10.02.2023 |
Прибуток українських банків у 2022 році становив 24,716 млрд грн, що у 3,1 раза менше, ніж за 2021 рік (77,376 млрд грн), повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).
Згідно з повідомленням, прибуток українських банків за грудень становив 5,287 млрд грн, що на 40,9% менше, ніж місяцем раніше (8,951 млрд грн).
Регулятор зазначив, що доходи банків у грудні зросли на 11%, а витрати - на 9,9%.
За даними регулятора, доходи банків у 2020 році зросли на 30,5% проти показника минулого року - до 357,488 млрд грн.
Водночас комісійний дохід за рік скоротився на 8,2% - до 85,568 млрд грн.
Натомість результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 43,525 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був від'ємним і становив 77 млн грн.
Водночас витрати банківської системи за 2022 рік зросли у 1,7 раза порівняно з цим показником 2021 року - до 332,673 млрд грн, зокрема відрахування до резервів - у 35 разів, до 118,809 млрд грн. Водночас комісійні витрати зросли на 0,7% - до 35,421 млрд грн,
Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток - до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.
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