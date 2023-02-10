Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прибуток українських банків за 2022р. скоротився в 3,1 раза - НБУ

 

Прибуток українських банків у 2022 році становив 24,716 млрд грн, що у 3,1 раза менше, ніж за 2021 рік (77,376 млрд грн), повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, прибуток українських банків за грудень становив 5,287 млрд грн, що на 40,9% менше, ніж місяцем раніше (8,951 млрд грн).

Регулятор зазначив, що доходи банків у грудні зросли на 11%, а витрати - на 9,9%.

За даними регулятора, доходи банків у 2020 році зросли на 30,5% проти показника минулого року - до 357,488 млрд грн.

Водночас комісійний дохід за рік скоротився на 8,2% - до 85,568 млрд грн.

Натомість результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 43,525 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був від'ємним і становив 77 млн грн.

Водночас витрати банківської системи за 2022 рік зросли у 1,7 раза порівняно з цим показником 2021 року - до 332,673 млрд грн, зокрема відрахування до резервів - у 35 разів, до 118,809 млрд грн. Водночас комісійні витрати зросли на 0,7% - до 35,421 млрд грн,

Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток - до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3826
  0,1262
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4720  0,11 0,28 40,2063  0,08 0,21
EUR 41,9320  0,10 0,25 42,9843  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес