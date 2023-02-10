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АНАЛІТИКА

Нацбанк на початку II кварталу сподівається укласти нову програму з МВФ

 

Національний банк України сподівається укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на початку II кварталу.

Про це Голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Ми поставили собі завдання вийти на укладання нової програми з фінансуванням на початку ІІ кварталу. Працюємо над цим", - наголосив він.

Крім того, він повідомив, що перший перегляд діючої Моніторингової програми з МВФ має відбутися у лютому. Національний банк розраховує в межах місії провести перші дискусії щодо контуру нової програми з МВФ, що передбачатиме фінансування.

"Я дуже обережний в озвучуванні будь-яких конкретних дат і обсягів фінансування, коли мова йде про складний багаторівневий процес з МВФ. Це тонка матерія. Маю власне бачення суми і можу сказати, що це гарна цифра", - додав Голова НБУ.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні заявляли, що успішна реалізація Моніторингової програми з Міжнародним валютним фондом дасть змогу Україні отримати повноцінну програму фінансування з МВФ.
За матеріалами: Укрінформ
 

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