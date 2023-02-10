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АНАЛІТИКА

Моніторингова програма МВФ: Нацбанк планує почати оцінку банків у другому кварталі

 

Національний банк 26 січня затвердив технічне завдання для проведення діагностичного обстеження банків у 2023 році, вчасно виконавши структурний маяк за моніторинговою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Про це розповів Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LB.ua.

"За НБУ у моніторинговій програмі закріплений один структурний маяк - розробка технічного завдання для діагностичного обстеження банків. Ми його виконали 26 січня. Звичайно ми самі зацікавлені та наголошували на необхідності проведення оцінки стійкості банківської системи та життєздатності бізнес-моделей банків у 2023 році, щоб побачити повну картину стану банківської системи", - підкреслив Голова НБУ.

Він додав, що за будь-яких умов 2023 рік стане роком діагностики та оцінки стійкості банківської системи. НБУ планує розпочати оцінку з II кварталу 2023 року, якщо не завадить безпекова ситуація.

"Це дозволить зрозуміти, який реальний стан, якість активів та яка реальна потреба в докапіталізації", - розповів Андрій Пишний.
За матеріалами: Укрінформ
 

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