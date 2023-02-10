Кредитний ризик є найбільшою загрозою для банківського сектора, - НБУ

Кредитний ризик і надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектора.

Про це повідомив Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LB.ua.

«Наразі ми бачимо, що за 2022 рік цей ризик змусив сформувати резерви на суму понад 100 мільярдів гривень - це понад 12% кредитного портфеля. Загалом наші оцінки передбачають втрати кредитного портфелю у зв'язку із наслідками війни на рівні щонайменше 30%. Це суттєво», - заявив Голова Нацбанку.

За його словами, наскільки ця гіпотеза відповідає дійсності, стане зрозуміло за результатами проведення діагностики банківської системи, яку регулятор планує розпочати у другому кварталі цього року.

«Наскільки ця оцінка сформує запит на додаткову капіталізацію, з'ясуємо приблизно під кінець 2023 року. І тоді ми зустрінемось з акціонерами, і вибудуємо план реструктуризації і докапіталізації банків на декілька років з розумінням ситуації», - повідомив Андрій Пишний.

Національний банк поряд з оцінкою якості кредитних портфелів і активів також оцінить життєздатність бізнес-моделі банків.

Як повідомляв Укрінформ, Рада з фінансової стабільності підтримала заходи із забезпечення макрофінансової стабільності та погодила проведення оцінки стійкості банків.