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АНАЛІТИКА

ЄС має намір зобов'язати банки повідомляти про розміри заморожених російських активів, - Bloomberg

 

Європейський союз має намір зобов'язати банки надавати докладну інформацію про розмір заморожених активів Центробанку РФ, якщо санкційні кошти захочуть використати для відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Юридична служба ЄС заявила, що закони Євросоюзу дають змогу інвестувати заморожені активи та використовувати виручені кошти для допомоги Києву, але чиновники мають спочатку розібратися з масштабами активів Центрального банку та інших державних активів, які перебувають під санкціями.

За оцінками офіційних осіб, може йтися про 258 млрд доларів, заснованих на інформації, наданій Банком Росії у звіті про управління валютними та золотими активами за 2022 рік.

Наразі країни ЄС повідомили про заморожування активів російського центрального банку на суму 33,8 млрд євро, але ця цифра ще уточнюється.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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