Безготівкові розрахунки. Половина жителів міст України уже користуються NFC – опитування

Половина жителів великих українських міст уже користуються безконтактними платежами NFC, а третина готові повністю відмовитись від пластикових карток. Про це свідчить опитування компанії InMind, проведене на замовлення Mastercard.

Воно показало, що серед жителів міст із населенням від 50 000 осіб протягом 2022 року уже кожен другий (51%) користувався таким видом розрахунків. За рік до того цей показник становив тільки 40%.

59% респондентів заявили, що під час розрахунків у фізичних торгових точках вибирають саме безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазинів, де можна платити тільки готівкою.

Найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях: комунальні послуги (75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше), ліки (61%), квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%), одяг та взуття (46%), а також проїзд у міському громадському транспорті (26%).

88% респондентів мали досвід онлайн-замовлень у 2022 році, водночас 64% опитаних здійснювали купівлю онлайн від одного до кількох разів на місяць.

Кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою під час отримання товару, зменшуються, свідчать дані опитування. Якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року їхня кількість зменшилася до 28%.

Опитування також показало, що серед українців зростає інтерес до криптовалют. 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше проти року раніше, а 17% - планують здійснити криптооперації упродовж цього року.