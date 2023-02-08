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ЕКА включено до Держреєстру фінансових установ

 

Національний банк України (НБУ) включив ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) до Державного реєстру фінансових установ, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, нормами закону "Про страхування" встановлено, що ЕКА є страховиком-резидентом зі спеціальним статусом, що діє на підставі ліцензії на провадження діяльності ЕКА, що включає страхування, перестрахування, надання гарантій.

ЕКА було створено для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Агентство на добровільних та комерційних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, що забезпечують розвиток експорту.

Єдиним акціонером ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" є держава в особі Кабінету Міністрів України. Відповідно до закону "Про страхування" державне регулювання та нагляд за діяльністю ЕКА здійснює Національний банк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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