Фінансові новини
- |
- 31.01.23
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків, необхідну для співпраці з МВФ
16:15 31.01.2023 |
Національний банк України (НБУ) своєчасно виконав ще один зі структурних маяків співпраці з МВФ, зокрема, погодив та затвердив концепцію діагностичного обстеження банків та підходи до його проведення, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
"За НБУ закріплений один структурний маяк за моніторинговою програмою. До кінця січня 2023 року в консультаціях із фахівцями МВФ ми мали підготувати техзавдання з описом методології та процедур проведення діагностичного обстеження банків, необхідних для оцінки достатності банківського капіталу, та визначення пріоритетів у роботі з непрацюючими кредитами. Відповідне технічне завдання (...) погоджено з МВФ і 26 січня 2023 року затверджено правлінням НБУ. Отже, структурний маяк виконано", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, важливими кількісними цілями програми, закріпленими за НБУ, є забезпечення належного рівня міжнародних резервів та обмеження обсягів емісійного фінансування бюджетного дефіциту та станом на кінець грудня ці кількісні цілі було досягнуто.
"Цього року метою є відсутність емісійного фінансування бюджетного дефіциту та збереження належного рівня міжнародних резервів. Ми перебуваємо в конструктивному діалозі з урядом України та разом докладаємо зусиль для досягнення цих цілей", - додав глава Нацбанку.
Він зазначив, що у лютому та березні заплановано роботу з місією МВФ для проведення першого перегляду моніторингової програми та розробки нової програми, що передбачатиме фінансування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС визнав підозру ексглаві «Нафтогазу» Коболєву необґрунтованою – адвокат
ТОП-НОВИНИ
|Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
|Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців
|До України вирушили перші 60 БМП «Bradley»
|США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків, необхідну для співпраці з МВФ
|Нацбанк дозволив банкам включати до складу резервів ще два випуски державних облігацій
|Долар зростає перед ФРС, але налаштований на четверте щомісячне падіння
|Центральні банки торік купили рекордний об'єм золота з 1967 року, - WGC
|Ринки акцій АТР знизилися в очікуванні рішень найбільших світових центробанків
|Банки дещо поліпшили оцінки показників та перспектив кредитування, - опитування НБУ
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela