НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків, необхідну для співпраці з МВФ

Національний банк України (НБУ) своєчасно виконав ще один зі структурних маяків співпраці з МВФ, зокрема, погодив та затвердив концепцію діагностичного обстеження банків та підходи до його проведення, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"За НБУ закріплений один структурний маяк за моніторинговою програмою. До кінця січня 2023 року в консультаціях із фахівцями МВФ ми мали підготувати техзавдання з описом методології та процедур проведення діагностичного обстеження банків, необхідних для оцінки достатності банківського капіталу, та визначення пріоритетів у роботі з непрацюючими кредитами. Відповідне технічне завдання (...) погоджено з МВФ і 26 січня 2023 року затверджено правлінням НБУ. Отже, структурний маяк виконано", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливими кількісними цілями програми, закріпленими за НБУ, є забезпечення належного рівня міжнародних резервів та обмеження обсягів емісійного фінансування бюджетного дефіциту та станом на кінець грудня ці кількісні цілі було досягнуто.

"Цього року метою є відсутність емісійного фінансування бюджетного дефіциту та збереження належного рівня міжнародних резервів. Ми перебуваємо в конструктивному діалозі з урядом України та разом докладаємо зусиль для досягнення цих цілей", - додав глава Нацбанку.

Він зазначив, що у лютому та березні заплановано роботу з місією МВФ для проведення першого перегляду моніторингової програми та розробки нової програми, що передбачатиме фінансування.