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АНАЛІТИКА

Нацбанк дозволив банкам включати до складу резервів ще два випуски державних облігацій

 

Національний банк України погодився з пропозицією Мінфіну та включив випуски облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням 4 грудня 2024 року (ISIN UA4000227094) та 21 травня 2025 року (ISIN UA400022).

Згідно з рішенням №40 правління НБУ від 30 січня, опублікованому на своєму сайті, банки зможуть формувати ними до половини резервних вимог із 11 лютого.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд грн на період до 10 лютого.

За цей час Нацбанк встановив лише один випуск бенчмарк-ОВДП - з ISIN UA4000227045 та погашенням у серпні 2024 року. На аукціонах 3 та 10 січня Мінфін розмістив ці папери приблизно на 21,6 млрд грн під 19,25% річних, тоді як попит перевищував 50 млрд грн.

Нацбанк 26 січня оголосив про ще одне таке ж підвищення нормативів обов'язкових резервів на 5 процентних пунктів (п.п.) з 11 лютого. Як зазначив НБУ на своєму сайті у вівторок, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.

На останніх аукціонах, що відбулися 24 січня, Мінфін розмістив зазначені вище облігації з погашенням у грудні 2024 року та травні 2025 року, підвищивши ставки за ними відповідно до 19,6% та 19,75% річних. Банки в надії на включення їх Нацбанком до бенчмарку-ОВДП придбали цих паперів відповідно на 6,3 млрд грн та 4,9 млрд грн.

Ці папери Мінфін запропонував і на сьогоднішніх аукціонах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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