Банки мають сформувати додаткові обов'язкові резерви на 73 мільярди, – Нацбанк

Національний банк повідомив, що як і було анонсовано раніше, з 11 лютого додатково підвищуються на 5 відсоткових пунктів нормативи обов'язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 5% до 10% за коштами у національній валюті та з 15% до 20% за коштами в іноземній валюті зростуть нормативи формування банками обов'язкових резервів:

* за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;

* за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій.

Водночас за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов'язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній - на рівні 10%.

За оцінками Нацбанку, загальний обсяг обов'язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, збільшиться орієнтовно на 73 млрд грн.

"Відповідний крок сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників. Національний банк очікує, що у результаті зростатимуть як ставки за гривневими активами, так і частка строкових депозитів у банківській системі", - пояснили в НБУ.

Крім того, з 11 лютого розширюється перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів.

За оцінками Національного банку, такий крок спонукатиме банки і надалі збільшувати активність на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що сприятиме активізації внутрішнього боргового ринку та уникненню прямого фінансування дефіциту бюджету НБУ у 2023 році.

Відповідні зміни затверджені 30 січня 2023 року та набирають чинності з 10 лютого.