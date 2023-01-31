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Св. Франциск Асізський
Акції Raiffeisen Bank International впали на 6% після українських санкцій
22:00 30.01.2023 |
Вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у понеділок вранці знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, що належить російській дочці RBI.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Austria Presse Agentur (APA).
"На фондовому ринку інвестори були незадоволені санкціями, запровадженими Україною. Рано вранці вартість акції знизилася приблизно на 6% і становила 15,96 євро", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 28 січня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких рф використовує для перевезення залізницею військової техніки та солдатів.
Під обмежувальні заходи потрапили 185 компаній та осіб, у тому числі зареєстроване ТОВ "Райффайзен-Лізинг", яке є 100% дочірньою компанією "Райффайзенбанку росія".
Як повідомляв Укрінформ, "Райффайзенбанк росія", який є частиною австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International і який залишився працювати в рф, запровадив кредитний мораторій для російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. У коментарі Укрінформу в RBI заявили, що їхня банківська дочка в росії була "юридично зобов'язана" запровадити кредитний мораторій для російських військовослужбовців.
Бізнес у росії приніс Raiffeisen Bank International (RBI) за дев'ять місяців 2022 року 1,4 млрд євро прибутку, що становить половину всіх прибутків цієї австрійської банківської групи.
У березні 2022 року Raiffeisen Bank International, який є одним із найбільших європейських банків в рф, заявив, що війна в Україні "змушує RBI переглянути нашу позицію в росії". Було заявлено, що банківська група розглядає "всі стратегічні можливості щодо майбутнього АТ "Райффайзенбанк росія". Цей розгляд триває вже понад 11 місяців війни.
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