Morgan Stanley оштрафував банкірів на мільйони доларів через використання в роботі WhatsApp

Morgan Stanley оштрафує на суму від кількох тисяч до понад мільйон доларів співробітників, які використовували для робочих листувань платформи обміну повідомленнями, такі як WhatsApp.

Про це Reuters повідомили джерела.

Штрафи коливалися від кількох тисяч доларів для одних співробітників до понад 1 мільйона доларів для інших.

Згідно з джерелом, знайомим із ситуацією, суми штрафу визначалася такими факторами, як кількість надісланих повідомлень, стаж роботи та те, чи отримували співробітники вже попередження.

На цей крок компанія пішла після того, як кредитор погодився виплатити 200 мільйонів доларів Комісії з цінних паперів і бірж США у 2021 році для вирішення розслідувань спілкування співробітників на платформах обміну повідомленнями, які не були схвалені компанією.

Орган саморегулювання Уолл-стріт - Управління регулювання фінансової індустрії - вимагає від брокерів-дилерів вести облік усіх комунікацій, пов'язаних із бізнесом. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) перевіряла, чи кредитори відстежували цифрові комунікації співробітників.

У вересні SEC оштрафувала 16 фінансових компаній, включаючи великі світові банки, на загальну суму 1,8 мільярда доларів після того, як співробітники обговорювали угоди та операції на своїх персональних пристроях і в додатках.

Відтоді розслідування розширилося за межі брокерів-дилерів до інвестиційних фондів і консультантів, за словами чотирьох людей, знайомих із розслідуванням, повідомляло агентство в жовтні.