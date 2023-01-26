НБУ підвищить обов'язкові резерви за поточними рахунками ще на 5 п.п. з 11 лютого та на 10 п.п. із 10 березня

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення з 11 лютого знову підвищити нормативи формування банками обов'язкових резервів на 5 п.п. - до 10% у національній валюті та до 20% - в іноземній валюті, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"НБУ додатково підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків, як і анонсувалося у грудні. Так, з 11 лютого на 5 п.п. збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів (...) Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтримці курсової стабільності та поступового зниження інфляції", - зазначено у повідомленні Нацбанку.

Відповідно до нього, зокрема, збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб, а також за коштами вкладів та коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитів, отриманих від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій.

Крім того, з 11 березня цього року буде підвищено на 10 п.п. нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті.

НБУ уточнив, що на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

Регулятор очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що зі свого боку підштовхне банки до більш активної конкуренції за термінові кошти вкладників і, відповідно, сприятиме підвищенню ставок гривневих активів та зростанню частки строкових депозитів.

У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуаційних факторів, а Нацбанк зможе в перспективі перейти до пом'якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення, пояснили в пресслужбі.

