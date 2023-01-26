Фінансові новини
- |
- 26.01.23
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ підвищить обов'язкові резерви за поточними рахунками ще на 5 п.п. з 11 лютого та на 10 п.п. із 10 березня
14:15 26.01.2023 |
Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення з 11 лютого знову підвищити нормативи формування банками обов'язкових резервів на 5 п.п. - до 10% у національній валюті та до 20% - в іноземній валюті, повідомила пресслужба регулятора у четвер.
"НБУ додатково підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків, як і анонсувалося у грудні. Так, з 11 лютого на 5 п.п. збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів (...) Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтримці курсової стабільності та поступового зниження інфляції", - зазначено у повідомленні Нацбанку.
Відповідно до нього, зокрема, збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб, а також за коштами вкладів та коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитів, отриманих від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій.
Крім того, з 11 березня цього року буде підвищено на 10 п.п. нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті.
НБУ уточнив, що на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.
Регулятор очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що зі свого боку підштовхне банки до більш активної конкуренції за термінові кошти вкладників і, відповідно, сприятиме підвищенню ставок гривневих активів та зростанню частки строкових депозитів.
У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуаційних факторів, а Нацбанк зможе в перспективі перейти до пом'якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення, пояснили в пресслужбі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
|Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася
|ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Голова Нацбанку назвав зростання депозитних ставок принциповою метою
|НБУ незабаром розширить бенчмарк-ОВДП, їхній обсяг у резервах може сягнути 110 млрд грн
|Нацбанк поки що відтермінував повернення термінових депсертифікатів, планує відпрацювати схему до початку березня
|Міжнародні резерви України за підсумками січня зростуть приблизно до $30 млрд, підстав для перефіксації курсу гривні немає - НБУ
|Долар зміцнюється до євро, єни та фунта перед публікацією даних про ВВП США
|Нацбанк прогнозує збереження резервів $27 млрд у 2023 році, незважаючи на стрибок дефіциту поточного рахунку
Бізнес
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли