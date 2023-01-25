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Неплатоспроможні банки торік виплатили кредиторам майже ₴4 мільярди
16:18 25.01.2023 |
Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2022 рік спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,97 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонд гарантування.
"Упродовж 2022 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,97 млрд грн, з яких на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів спрямовано 63,92 млн грн (в т. ч. 63,2 млн грн - НБУ)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що із вказаної суми за 2022 рік, зокрема, 1,15 млрд грн спрямовано на погашення 4-ї черги, тобто, вклади фізичних осіб понад гарантовану суму та 0,66 млрд грн - 7-ої черги (кошти юросіб, що не є пов'язаними з банками особами). За грудень 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 61,5 млн грн.
За весь час діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 59,853 млрд грн, з яких 17,027 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15,75 млрд грн - НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
Як повідомляв Укрінформ, за 2021 рік на погашення вимог кредиторів було спрямовано 3,57 млрд грн.
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