Кількість структурних підрозділів українських банків у 2022 р. скоротилася на 20% - НБУ

Кількість структурних підрозділів українських банків у 2022 році скоротилася на 20,2% або на 1349 відділень - до 5,336 тис.

Згідно з даними на сайті Національного банку України (НБУ), за підсумками 2022 року Ощадбанк був змушений припинити роботу 420 відділень (зменшивши їх кількість до 1,182 тис.), ПриватБанк - 287 (до 1,21 тис.), Сенс Банк - 58 (до 143), Укргазбанк - 51 (до 217), банк "Південний" - 39 (до 49), Райффайзен Банк - 42 (до 350), А-Банк - 24 (215), ПУМБ - 22 (226), Укрсиббанк - 18 (до 233), а Укрексімбанк - 5 (до 48).

Водночас у 2020 році банки відкрили 74 відділень, зокрема Акордбанк - 35 (наростивши їхню кількість до 143), Айбокс Банк - 29 (до 69), Комінбанк - 7 (до 50), а Банк Альянс - 3 (до 33).

За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2023 року перше місце за кількістю відділень посів ПриватБанк (1,21 тис.), друге - Ощадбанк (1,182 тис.), третє - Райффайзен банк Аваль (350), четверте - Укрсиббанк(233) та п'яте - ПУМБ (226).

З одним відкритим відділенням, як і у першому півріччі, працюють банки "Кредит Європа", "Фамільний" та БТА Банк, а без підрозділів - ІНГ Банк Україна, Сітібанк, банк "Траст-Капітал", Український банк реконструкції та розвитку (УБРР), Кредітвест Банк, Дойче Банк ДБУ, СЕБ Корпоративний Банк, Альпарі Банк, банк "Авангард" та банк "Портал", свідчать дані регулятора.

