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АНАЛІТИКА

У разі блекауту послуги готові надавати 40% банківських відділень, – Нацбанк

 

Спільна банківська мережа Power Banking, яка додатково оснащена для роботи в умовах перебоїв зі світлом, за місяць розширилася у понад 1,5 раза до 1827 банківських відділень. За місяць їх побільшало на 640.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (за винятком непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

Загалом це вже 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку.

"Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків. Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

На старті проєкту його лідерами стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі Power Banking. На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки.

У Нацбанку нагадали, що в умовах блекауту у відділеннях Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема отримання готівки (в банкоматах чи в касі); платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування); обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі) та консультації менеджерів з фінансових питань.

Мапу відділень мережі Power Banking можна подивитися за посиланням.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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