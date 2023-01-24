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АНАЛІТИКА

Кількість операцій через систему електронних платежів НБУ під час війни скоротилася майже на 19%

 

У 2022 році через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку здійснено майже 363 млн платежів, що на 18,7% менше, ніж у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Торік через СЕП здійснено майже 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн (446 млн платежів на суму понад 57 трлн грн здійснено у 2021 році). Шок війни та різке скорочення економічної активності в перші місяці війни вплинули на кількість операцій у системі, за минулий рік вона скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати з 2021 роком", - йдеться в повідомленні.

У середньому за один банківський день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги. Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 96% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі, у 2022 році за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі: до 1 тис. грн - 45%, від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 51%, від 100 тис. грн і більше - 4%. За сумою найбільше платежів припадало на великі: до 1 тис. грн - менше 1%, від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 2% та від 100 тис. грн і більше - майже 98%.

Як повідомлялось, система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку. Національний банк є оператором та розрахунковим банком цієї системи. СЕП - єдина системно важлива платіжна система в Україні. Вона забезпечує здійснення 97% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах нашої країни. СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу. Учасниками СЕП станом на 1 січня 2023 року були 67 банків, Державна казначейська служба України та Національний банк України.
 

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