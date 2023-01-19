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АНАЛІТИКА

У 2022 ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів 5,8 млрд гривень гарантованого відшкодування

 

У 2022 році вкладники банків, що ліквідуються, отримали від Фонду гарантування вкладів гарантоване відшкодування на загальну суму 5 832,6 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передають Українські Новини.

"З початком повномасштабної агресії РФ проти України Фонд ні на день не припинив виплату гарантованого відшкодування. Однак з розгортанням бойових дій ми отримали новий виклик - забезпечити можливість дистанційних виплат гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів. У стислі терміни перший банк-агент реалізував дистанційні виплати через свої онлайн-сервіси, а сьогодні таких банків чотири", - відзначила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

Дистанційно вкладники отримали гарантованого відшкодування на суму 1 605,6 млн гривень, що становить близько 30% від загальної суми виплат.

Як повідомляли Українські Новини, після набуття чинності Закону України №2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Упродовж 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів у системі Prozorro.Продажі 1,6 тис. аукціонів, із яких 154 аукціони - фактично кожні 10-ті торги - завершилися успішно.
За матеріалами: Українські Новини
 

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