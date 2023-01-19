monobank запускає мобільний банк у Польщі під назвою stereo by mono.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, передає Укрінформ.

За його словами, stereo розрахований як на українських біженців у Польщі, так і на поляків.

«За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу», - зазначив Гороховський.

Зареєструватися й отримати картку в stereo можна буде через «Дію». Також для реєстрації буде потрібний PESEL.

Гороховський пообіцяв, що перекази в Україну будуть безплатними.

«Перекази з Польщі в Україну - це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Ми хочемо дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну», - пояснив Гороховський.

За даними офіційного сайту банку, віртуальну картку можна відкрити безплатно, а фізичну замовити за 25 злотих (приблизно 210 гривень). Додаткові функції, як-от відкриття рахунку в євро, реакції та коментарі на платежі, пріоритетна підтримка, будуть доступні в платному пакеті stereo+.

Офіційно проєкт планують запустити вже цього кварталу.

Нагадаємо: у квітні 2022 року monobank дозволив клієнтам замовляти доставлення кредитної карти в Європу.

Влітку стало відомо, що українська компанія «Нова Пошта» планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку. На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України.