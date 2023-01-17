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АНАЛІТИКА

Кількість успішних ідентифікацій у системі BankID НБУ за 2022р. зросла на 8,6%

 

Кількість успішних ідентифікацій у системі BankID Національного банку України (НБУ) за 2022 рік становила 32,8 млн, що на 8,6% більше, ніж у 2021 році (30,2 млн), повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, частка клієнтів банків-власників платіжних карток, які мають доступ до системи BankID, за рік зросла до 99,9% за рахунок приєднання до системи Індустріалбанку, банку "Кліринговий дім", Юнекс Банку, банку "Інвестицій та Заощаджень", а також нових додатків від ТАСкомбанк (Neobank) та банку "Конкорд" (ConcordBank).

Крім того, до системи у 2022 році у статусі постачальників послуг приєдналося ще 13 установ. Відповідно, на кінець року система BankID НБУ налічувала 137 учасників - 41 банк-ідентифікатор та 96 абонентів - надавачів послуг.

НБУ наприкінці 2022 року затвердив впровадження у систему стандартизованих наборів даних та диференційованих міжабонентських тарифів для абонентів системи. Зокрема, для стандартизованих наборів даних будуть встановлені різні розміри тарифів (від 5 до 20 грн за одне успішне підтвердження), залежно від обсягу даних про користувача, переданих в електронному підтвердженні ідентифікації.

"На нашу думку, такі нововведення за рахунок більш гнучких тарифів сприятимуть розширенню сфери застосування системи BankID НБУ та створенню абонентами нових продуктів. У результаті громадяни матимуть можливість доступу до ще більшої кількості дистанційних послуг", - пояснила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Як повідомлялося, центробанк із 1 липня 2020 року запустив комерційну модель використання системи BankID НБУ, яка дозволила банкам-ідентифікаторам отримувати плату від абонентів, які надають послуги (банківські, фінансові чи комерційні) за кожну успішну ідентифікацію користувача у розмірі 20 грн.

BankID НБУ відкриває доступ до послуг понад 40 державних та громадських установ, зокрема Єдиного державного порталу адміністративних послуг, Державної міграційної служби, Центру надання адмінпослуг, онлайн-сервісу державних послуг Дія та Єдиної системи місцевих петицій.

Система НБУ BankID надає користувачам можливість проходити верифікацію віддалено, щоб дистанційно отримати доступ до фінансових, адміністративних та комерційних послуг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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