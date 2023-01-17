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АНАЛІТИКА

Обов'язкові резерви банків зросли більш ніж удвічі - до 144 млрд грн - НБУ

 

Національний банк України (НБУ) оприлюднив новий розмір обов'язкових резервів для банків на період з 11 січня до 10 лютого - 144,1 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ, це на 106,5%, або 74,3 млрд, грн більше, ніж у попередній період, і пов'язано з оголошеним 8 грудня підвищенням з 11 січня нормативу обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. - відповідно до 5% та 15%.

Тоді ж Нацбанк дозволив покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП, що означає ліміт їх купівлі під резерви 72 млрд грн на період до 10 лютого.

За даними НБУ, обсяг коштів на коррахунках банків 11 січня, коли почали діяти нові підвищені резервні вимоги, зріс до 140,6 млрд грн із 73,5 млрд грн напередодні. Однак до 16 січня він скоротився до 121,4 млрд грн, а обсяг купівлі депозитних сертифікатів знизився приблизно з 445 млрд грн щодня до 380 млрд грн.

За цей час Нацбанк встановив лише один випуск бенчмарк-ОВДП - з ISIN UA4000227045 та погашенням 7 серпня 2024 року. На аукціонах 3 та 10 січня Мінфін розмістив ці папери приблизно на 21,6 млрд грн під 19,25% річних, тоді як попит перевищував 50 млрд грн.

В анонсі найближчого аукціону 17 січня цей випуск поки що відсутній, тоді як є випуски з погашенням у лютому та жовтні 2024 року, які Мінфін також вважає бенчмарками, проте аналогічного рішення Нацбанку щодо них немає.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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