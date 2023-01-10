НБУ за 2022 отримав на погашення заборгованості за рефінансом неплатоспроможних банків 1,07 млрд гривень

Національний банк за 2022 рік отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,07 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Найбільше коштів надійшло від позачергового погашення кредиторських вимог АТ "Родовід Банк" перед Національним банком - 945 млн гривень.

Крім того, заборгованість за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків погашено за рахунок:

- звернення Національним банком стягнення на нерухоме майно шляхом набуття його у власність - 97,5 млн гривень;

- реалізації в межах виконавчого провадження або процедури банкрутства заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків - 28,3 млн гривень;

- інших джерел погашення заборгованості - 0,4 млн гривень.

Починаючи з 2015 року, Національним банком загалом повернуто 18,3 млрд гривень заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, залишок якої станом на 31 грудня 2022 року становить 38,2 млрд гривень.

На сьогодні для повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, які виводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з ринку, в судах різних інстанцій за позовами Національного банку ще триває розгляд 10 справ до майнових поручителів про звернення стягнення на майно, 11 справ - про банкрутство майнових поручителів, а також 8 справ - з вимогами до фінансових поручителів.

Як повідомляли Українські Новини, рішення щодо реалізації заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція ФГВФО.

Як забезпечений кредитор Національний банк має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції ФГВФО.

Продаж активів також здійснює ФГВФО.