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Нацбанк урегулював діяльність Експортно-кредитного агентства
23:53 09.01.2023 |
Національний банк України урегулював діяльність Експортно-кредитного агентства (ЕКА) як страховика зі спеціальним статусом.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зокрема:
* унормовано порядок включення ЕКА до Державного реєстру фінансових установ, ліцензування ЕКА та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій;
* установлено вимоги до системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, звітності, перестрахування ризиків та кваліфікаційних вимог до керівників та ключових осіб ЕКА;
* як до страховика зі спеціальним статусом установлено вимоги до нормативу достатності капіталу та платоспроможності. Також визначено особливості формування ЕКА страхових резервів.
Про це йдеться в постанові правління Нацбанку від 6 січня 2023 року №1 "Про затвердження Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 10 січня 2023 року.
ЕКА створено з метою стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження та підтримки суб'єктів господарювання-резидентів України, які здійснюють експорт товарів (робіт, послуг) українського походження, шляхом страхування, перестрахування, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.
Із 7 січня 2023 року Національний банк отримав повноваження щодо регулювання діяльності ЕКА.
ЕКА має привести свою діяльність у відповідність до вимог, установлених зазначеною постановою, та подати в установленому регулятором порядку документи для отримання ліцензії до 7 липня 2023 року.
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