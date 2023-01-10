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Нацбанк урегулював діяльність Експортно-кредитного агентства

 

Національний банк України урегулював діяльність Експортно-кредитного агентства (ЕКА) як страховика зі спеціальним статусом.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема:

* унормовано порядок включення ЕКА до Державного реєстру фінансових установ, ліцензування ЕКА та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій;
* установлено вимоги до системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, звітності, перестрахування ризиків та кваліфікаційних вимог до керівників та ключових осіб ЕКА;
* як до страховика зі спеціальним статусом установлено вимоги до нормативу достатності капіталу та платоспроможності. Також визначено особливості формування ЕКА страхових резервів.

Про це йдеться в постанові правління Нацбанку від 6 січня 2023 року №1 "Про затвердження Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 10 січня 2023 року.

ЕКА створено з метою стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження та підтримки суб'єктів господарювання-резидентів України, які здійснюють експорт товарів (робіт, послуг) українського походження, шляхом страхування, перестрахування, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.

Із 7 січня 2023 року Національний банк отримав повноваження щодо регулювання діяльності ЕКА.

ЕКА має привести свою діяльність у відповідність до вимог, установлених зазначеною постановою, та подати в установленому регулятором порядку документи для отримання ліцензії до 7 липня 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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