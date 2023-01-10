НБУ навесні проведе стрес-тестування банків

Національний банк України (НБУ) проведе стрес-тестування банків вже цієї весни, повідомила перша заступник голови регулятора Катерина Рожкова.

"У 2023 році навесні ми плануємо провести стрес-тест, щоб зрозуміти той тимчасовий період, який знадобиться банківській системі на відновлення", - сказала вона в ефірі телемарафону в понеділок.

Вона додала, що банківська система внаслідок війни втратить близько 30% кредитного портфеля.

Як повідомлялося, НБУ у 2022 році провів стрес-тестування 22 банків.