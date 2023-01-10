Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ навесні проведе стрес-тестування банків

 

Національний банк України (НБУ) проведе стрес-тестування банків вже цієї весни, повідомила перша заступник голови регулятора Катерина Рожкова.

"У 2023 році навесні ми плануємо провести стрес-тест, щоб зрозуміти той тимчасовий період, який знадобиться банківській системі на відновлення", - сказала вона в ефірі телемарафону в понеділок.

Вона додала, що банківська система внаслідок війни втратить близько 30% кредитного портфеля.

Як повідомлялося, НБУ у 2022 році провів стрес-тестування 22 банків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0827
  0,7094
 1,85

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9703  0,01 0,02 40,8027  0,03 0,08
EUR 41,6857  0,13 0,31 42,8537  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес