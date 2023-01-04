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НБУ оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об' єктів оверсайту платіжної інфраструктури
12:35 04.01.2023 |
Національний банк оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури відповідно до вимог Закону України "Про платіжні послуги".
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Дія оновленого порядку організації та проведення Національним банком виїзного та безвиїзного моніторингу поширюється на об'єкти оверсайту платіжної інфраструктури, до яких належать:
- оператори платіжних систем, розрахункові банки, технологічні оператори платіжних послуг, учасники платіжних систем - у частині дотримання ними законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, надання послуг технологічними операторами платіжних послуг;
- надавачі платіжних послуг - у частині використання (обслуговування) ними платіжних інструментів, платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного ринку;
- емітенти електронних грошей - у частині випуску та використання електронних грошей (включаючи відкриття та обслуговування електронних гаманців).
Крім того, Національний банк:
1) вперше регламентував на рівні нормативно-правового акта порядок здійснення безвиїзного моніторингу, встановивши:
* 7 груп показників, за якими здійснюється безвиїзний моніторинг об'єктів оверсайту;
* систему показників для моніторингу системно важливих та важливих платіжних систем, а також важливих об'єктів оверсайту;
* порядок оприлюднення інформації про результати безвиїзного моніторингу на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку (не рідше двох разів на рік);
2) визначив порядок проведення виїзного моніторингу, що здійснюється у формі планового та позапланового виїзного моніторингу;
3) запровадив ризик-орієнтований підхід до планування виїзного моніторингу, що полягає у формуванні річного плану виїзного моніторингу з урахуванням установлених критеріїв, на підставі яких об'єкти оверсайту включаються до річного плану виїзного моніторингу;
4) врегулював організаційні питання проведення виїзного моніторингу (склад робочої групи та її чисельність, підстави та строки проведення виїзного моніторингу, права та обов'язки членів робочої групи, а також об'єкта оверсайту, порядок оформлення документів за результатами виїзного моніторингу тощо).
Як повідомляли Українські Новини, оверсайт платіжної інфраструктури - діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:
- моніторинг платіжної інфраструктури;
- оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайту;
- встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
- надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.
Безвиїзний моніторинг ‒ форма здійснення оверсайту, який проводять на постійній основі працівники Національного банку в дистанційній формі шляхом збору, систематизації та аналізу інформації щодо діяльності об'єктів оверсайту в частині надання ними платіжних послуг з метою дотримання ними вимог законодавства України.
Виїзний моніторинг ‒ форма здійснення оверсайту уповноваженими працівниками Національного банку, що проводиться шляхом перевірок об'єктів оверсайту з метою дотримання ними вимог законодавства України та оцінки достатності заходів, що вживаються ними для цілей забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.
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