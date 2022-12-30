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АНАЛІТИКА

Банківські відділення у святковий тиждень працюватимуть у нормальному режимі з вихідними 31 грудня та 1 січня, а також 6-7 січня

 

Банківські відділення на Новий рік та Різдво працюватимуть у нормальному режимі з вихідними у суботні та неділі 31 грудня та 1 січня, а також 6 та 7 січня, банківські сервіси працюватимуть як завжди, повідомили банки, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"У період новорічних та різдвяних свят українці зможуть користуватися банківськими послугами ПриватБанку цілодобово та без вихідних через мобільний застосунок та інтернет-банк Приват24 у мережі терміналів самообслуговування та банкоматів банку. Також без відпочинку працюватимуть служба онлайн підтримки банку та телефонний сервісний центр. Мережа відділень ПриватБанку працюватиме за звичайними графіками", - повідомила пресслужба банку.

Пресслужба додала, що корпоративні клієнти за платежами на інші банки обслуговуватимуться згідно з календарем СЕП Нацбанку.

"Вихідні тільки субота та неділя. Причому є певні відділення, які працюють і в суботу, але рішення про їх роботу 31 грудня та 7 січня буде ухвалено в індивідуальному порядку. 30 грудня, 2-6 січня, 9 січня і далі працюємо у звичайному режимі", - повідомила пресслужба Ощадбанку.

За інформацією Укрексімбанку, 31 грудня та 1 січня обслуговування клієнтів не здійснюватиметься, а 30 грудня та 2 січня банк працюватиме у звичайному режимі.

Відділення Райффайзен Банку та Сенс Банку працюватимуть з вихідними 31 грудня та 1 січня, а також 6 та 7 січня та зі скороченим днем 30 грудня. Зокрема, каси Райффайзен Банку працюватимуть у п'ятницю до 16:00, а відділення Сенс Банку будуть відкриті до 12:00 без касових операцій.

Всі банки наголосили, що онлайн сервіси працюватимуть у стандартному режимі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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