Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року: передусім через інфляцію – НБУ

 

У жовтні 2022 року кількість операцій із платіжними картками, що емітовані українськими банками, зросла на 3,4% порівняно із жовтнем торік.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.

У НБУ зазначають, що клієнти активно користуються платіжними картками.

Так, роздрібні операції, що здійснюються за допомогою платіжних карток на території України, головним чином обслуговують три платіжні системи: MasterCard, Visa та ПРОСТІР, додають в Нацбанку.

"На міжнародні MasterCard та Visa припадає переважна більшість трансакцій. Їхня інфраструктура убезпечена від фізичного впливу війни в одній країні, адже інтегрована в міжнародну мережу.

Тож за наявності зв'язку карткові платежі проводилися безперебійно. Те саме стосується онлайн-платежів із використанням платіжних карток", - йдеться у звіті.

При цьому, зауважує Нацбанк, попри скорочення купівельної активності, у жовтні 2022 року кількість операцій із платіжними картками, що емітовані українськими банками, зросла на 3,4% порівняно із жовтнем торік.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9437
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8379  0,21 0,51 40,6728  0,07 0,17
EUR 41,5852  0,13 0,32 42,7417  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес