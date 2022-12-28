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Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року: передусім через інфляцію – НБУ
23:43 28.12.2022 |
У жовтні 2022 року кількість операцій із платіжними картками, що емітовані українськими банками, зросла на 3,4% порівняно із жовтнем торік.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.
У НБУ зазначають, що клієнти активно користуються платіжними картками.
Так, роздрібні операції, що здійснюються за допомогою платіжних карток на території України, головним чином обслуговують три платіжні системи: MasterCard, Visa та ПРОСТІР, додають в Нацбанку.
"На міжнародні MasterCard та Visa припадає переважна більшість трансакцій. Їхня інфраструктура убезпечена від фізичного впливу війни в одній країні, адже інтегрована в міжнародну мережу.
Тож за наявності зв'язку карткові платежі проводилися безперебійно. Те саме стосується онлайн-платежів із використанням платіжних карток", - йдеться у звіті.
При цьому, зауважує Нацбанк, попри скорочення купівельної активності, у жовтні 2022 року кількість операцій із платіжними картками, що емітовані українськими банками, зросла на 3,4% порівняно із жовтнем торік.
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