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Додаткові операційні витрати банків для забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів перевищать 300 млн грн
14:01 27.12.2022 |
Додаткові операційні витрати банків для забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів перевищать 300 млн грн, повідомляється у звіті про фінстабільність, оприлюдненому Національним банком України у вівторок.
"За оцінками банків, мінімально на обладнання, на підтримку автономної роботи відділень вони витратять 300 млн грн. Ці оцінки вони зробили на початку грудня, відповідно зі зміною умов роботи ці витрати можуть лише зростати", - повідомила директор департаменту фінстабільності Первін Дадашова під час пресбрифінгу.
Згідно зі звітом, банки оптимізують мережу та з початку війни скоротили персонал на 12%.
Крім того, на початок листопада близько 4% зайнятих осіб фінустанов працювали з-за кордону.
Зазначено, що в другому півріччі частка працюючих відділень банків зросла, проте внаслідок перебоїв з електропостачанням у деяких регіонах України вона знижується.
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