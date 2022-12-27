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Обсяг втрат і недоотриманих доходів банків від операційного ризику за останні півроку сягнув 13 млрд грн - НБУ

 

Обсяг втрат і недоотриманих доходів банків від операційного ризику за останні півроку зріс удвічі порівняно з березнем-травнем - до 13 млрд грн, випливає зі звіту про фінстабільність, оприлюдненого Національним банком України (НБУ) у вівторок.

Згідно з ним, від початку травня фінустанови почали активніше списувати втрачене майно, а збитки банків від знищення нерухомості зросли до більш ніж 750 млн грн.

Найвищий рівень збитковості для банків становлять події, пов'язані з недоотриманими доходами та припиненням їхньої роботи, додаткові витрати на персонал та забезпечення діяльності, а також шахрайство.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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